Иван Телегин после расставания с Пелагеей не претендует на их совместный дом

11.01.2020, 9:04, Разное

Иван Телегин не собирается претендовать на дом, в котором жил вместе с Пелагеей и их дочерью. После расставания с певицей хоккеист помогает материально обеспечивает ребенка.
На данный момент супруги не оформили развод официально, но при этом они уже 6 месяцев не живут вместе. После разрыва отношений с Телегиным артистка сосредоточилась на работе. В конце 2019 года у Пелагеи было много концертов по стране, и сейчас она так же часто выступает. У мужа знаменитости — сложный период в профессиональной карьере, поскольку ему необходима операция из-за полученной травмы. Как сказал один из коллег игрока, пока не известно, сможет ли он в этом сезоне вернуться на лед. После хирургического вмешательства начнется долгая реабилитация.

Коллега Телегина отметил, что он не переживает по поводу развода с исполнительницей, так как процесс проходит спокойно. Новая партнерша спортсмена Мария Гончар после новогодних праздников отправилась навестить своих родителей в Нижневартовск. В скором времени бизнесвумен вернется в Москву, чтобы поддержать возлюбленного.



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