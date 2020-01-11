Иван Телегин после расставания с Пелагеей не претендует на их совместный дом

Иван Телегин не собирается претендовать на дом, в котором жил вместе с Пелагеей и их дочерью. После расставания с певицей хоккеист помогает материально обеспечивает ребенка.
На данный момент супруги не оформили развод официально, но при этом они уже 6 месяцев не живут вместе. После разрыва отношений с Телегиным артистка сосредоточилась на работе. В конце 2019 года у Пелагеи было много концертов по стране, и сейчас она так же часто выступает. У мужа знаменитости — сложный период в профессиональной карьере, поскольку ему необходима операция из-за полученной травмы. Как сказал один из коллег игрока, пока не известно, сможет ли он в этом сезоне вернуться на лед. После хирургического вмешательства начнется долгая реабилитация.
Коллега Телегина отметил, что он не переживает по поводу развода с исполнительницей, так как процесс проходит спокойно. Новая партнерша спортсмена Мария Гончар после новогодних праздников отправилась навестить своих родителей в Нижневартовск. В скором времени бизнесвумен вернется в Москву, чтобы поддержать возлюбленного.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известный футболист Александр Кокорин замечен в компании певицы Валерии и её супруга Иосифа Пригожина. Они проводили время в одном из ресторанов в ОАЭ и активно что-то обсуждали. После освобождения из-под стражи спортсмен проводит много времени на тренировках, и поэтому его появление в ресторане привлекло внимание папарацци. Он отдыхал не один, а в компании певицы Валерии, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Владимир Фриске обращался к Иосифу Кобзону с просьбой решить конфликт с Дмитрием Шепелевым / 22 декабря
- Под Москвой мужчина поливал машины соседей кислотой / 3 декабря
- Мнение: Мечтания о бизнесе 1990-х, опасность гуманитариев в политике и как создаются законопроекты / 2 декабря
- Бабушка Урганта попала в больницу / 26 ноября
- Мнение: Знакомтесь: Стив Хэнкс… / 5 декабря
- По примеру Меган и Гарри: внучка Елизаветы II Зара Тиндалл поделилась планами на переезд в Австралию / 30 декабря
- Рецепт для воскресного завтрака: сырники, панированные в овсяных хлопьях / 8 декабря
- «Лишь бы хороший был человек»: 55-летняя Гулькина о состоятельном любовнике / 20 декабря