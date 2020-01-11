Иран признал, что сбил украинский «Боинг» непреднамеренно

11.01.2020, 8:55, Новости дня

Украинский «Боинг» Международных авиалиний Украины, потерпевший крушение 8 января в Иране, был сбит «из-за человеческой ошибки» и непреднамеренно, сообщило иранское государственное телевидение в субботу, пишет Reuters.

В заявлении, переданном по гостелевидению, также говорится, что военные находились на «высочайшем уровне готовности» на фоне усиления напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Иранское агентство ISNA сообщило, что самолет летел в непосредственной близости «от чувствительного военного центра КСИР» и был принят за «вражескую военную цель».

Виновные в ударе по самолету будут преследоваться по закону, отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере в субботу написал, что по предварительным результатам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана, к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США». 

Он принес извинения и соболезнования иранскому народу, а также семьям всех жертв и другим пострадавшим странам. 

Пассажирский «Боинг-737» Международных авиалиний Украины разбился 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Экипаж, а также еще два пассажира были гражданами Украины.

Трагедия произошла спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по базам, в которых размещались американские войска в Ираке.

9 января американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что самолет Международных авиалиний Украины мог быть сбит иранской ракетой по ошибке. Такое же заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо: он сослался на разведданные из нескольких источников. Глава гражданской авиации Ирана назвал эту информацию «абсурдными слухами».



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Последнее: Украинский «Боинг» Международных авиалиний Украины, потерпевший крушение 8 января в Иране, был сбит «из-за человеческой ошибки» и непреднамеренно, сообщило иранское государственное телевидение в субботу, пишет Reuters. В заявлении, переданном по гостелевидению, также говорится, что военные находились на «высочайшем уровне готовности» на фоне усиления напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Иранское агентство ISNA сообщило, что самолет летел в непосредственной […]

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