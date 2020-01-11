Москвичам пообещали аномальное потепление

Новая неделя в Москве будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщил и. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что с понедельника ожидается «очередное повышение температуры», передает ТАСС.

Так, 13 января будут «осадки, ночью до -1…+1, а днем — +2…+4 градуса».

«Ну совсем это не зимняя температура. Температура (в течение недели) приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения», – сообщил он.

По словам Вильфанда, в течение недели существенных изменений в характере погоды не ожидается.

«Температура будет около нулевой отметки», – отметил синоптик.

По данным Гидрометцентра, днем во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, прогнозируется -2…+3, в четверг – +1…+6 градусов тепла.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в РФ установилась аномально теплая погода, так как вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум».





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Последнее: Новая неделя в Москве будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщил и. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что с понедельника ожидается «очередное повышение температуры», передает ТАСС. Так, 13 января будут «осадки, ночью до -1…+1, а днем — +2…+4 градуса». «Ну совсем это не зимняя температура. Температура (в течение недели) приблизится к […]