Москвичам пообещали аномальное потепление

Новая неделя в Москве будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщил и. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил, что с понедельника ожидается «очередное повышение температуры», передает ТАСС.
Так, 13 января будут «осадки, ночью до -1…+1, а днем — +2…+4 градуса».
«Ну совсем это не зимняя температура. Температура (в течение недели) приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения», – сообщил он.
По словам Вильфанда, в течение недели существенных изменений в характере погоды не ожидается.
«Температура будет около нулевой отметки», – отметил синоптик.
По данным Гидрометцентра, днем во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, прогнозируется -2…+3, в четверг – +1…+6 градусов тепла.
Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в РФ установилась аномально теплая погода, так как вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новая неделя в Москве будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщил и. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что с понедельника ожидается «очередное повышение температуры», передает ТАСС. Так, 13 января будут «осадки, ночью до -1…+1, а днем — +2…+4 градуса». «Ну совсем это не зимняя температура. Температура (в течение недели) приблизится к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Коммерсантъ»: Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку / 12 декабря
- Задержанный в Италии по запросу США Коршунов согласился на экстрадицию в Россию / 28 ноября
- Суд объявил в деле экс-беркутовцев перерыв до 28 декабря / 27 декабря
- Достигнут серьезный прогресс / 9 декабря
- Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Турции, много жертв / 26 декабря
- На акции против абортов жители Хабаровска выложат лампадами восьминедельный эмбрион / 10 января
- Россияне назвали справедливую зарплату / 12 декабря
- Sabah — РФ для западного мира — ураган, Турция — цунами, а Китай — изменение климата / 30 ноября