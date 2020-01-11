Медики предупредили об опасности для здоровья аномально теплой зимы

Медики предупредили жителей РФ об опасности для здоровья аномально тёплой зимы. В этот период риск заболеть вирусной инфекцией возрастает в несколько раз.
Причиной для этого является недостаточно низкая температура окружающей среды. В случае с отрицательными значениями бактерии не могут длительное время выживать и умирают, не достигая организма человека. При небольших снижениях температур вирусы, наоборот, активизируются, и поэтому существенно возрастает риск заболеваний. В связи с этим медики настоятельно рекомендуют всем гражданам РФ обратить внимание на этот факт и принять все меры профилактики вирусных заболеваний.
Метеорологи, проанализировав показатели, сообщают о повышении среднесуточной температуры воздуха в среднем на 4-12 градусов, чем норма. В связи с этим аномально тёплая зима продлится минимум до конца января. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендовали не пренебрегать способами личной защиты от вирусов и активно укреплять иммунитет.
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Последнее: Медики предупредили жителей РФ об опасности для здоровья аномально тёплой зимы. В этот период риск заболеть вирусной инфекцией возрастает в несколько раз. Причиной для этого является недостаточно низкая температура окружающей среды. В случае с отрицательными значениями бактерии не могут длительное время выживать и умирают, не достигая организма человека. При небольших снижениях температур вирусы, наоборот, активизируются, […]
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