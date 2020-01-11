Мария Погребняк простила высадившего ее из такси водителя: «Поняли друг друга!»

Мария Погребняк пояснила подписчикам в Instagram о том, что простила водителя, который на днях высадил ее из такси. По словам жены футболиста «Урала», она намерена бороться с системой.

По поводу недавнего инцидента был громкий скандал, поскольку житель выбросил все вещи знаменитости из машины и уехал. Как утверждала Мария Погребняк, он отказался довозить ее до места. Модель отметила, ей было тяжело идти из-за травмы, которую она до этого получила на отдыхе. Это была единственная причина, по которой супруга спортсмена вызвала такси. Она пояснила фолловерам, что простила шофера, ведь он не знал об ее проблеме. «Мы созвонились и поговорили! Поняли друг друга!» — заявила дизайнер и добавила, она будет разбираться с системой.

В комментариях под публикацией некоторые поклонники отметили, что это водитель должен прощать Погребняк, а не она его. Другие же поддержали модель и посоветовали ей ни перед кем не оправдываться.



Дизайнер и футболист воспитывают 3-х сыновей. Сейчас звездная мать много времени проводит в Екатеринбурге, где за местную сборную играет ее избранник.

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