Роухани сделал заявление после подтверждения вины Ирана в крушении украинского самолета

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования, признав, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, ожидая атаки со стороны США.

Роухани заявил, что «в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти (генерала) Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США», передает РИА «Новости».

«К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе (…) Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы», – сказал политик.

Он добавил, что «ответственные за эту непростительную ошибку будут привлечены к ответственности».

Президент Ирана распорядился принять все меры для компенсации за сбитый украинский самолет.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной крушения украинского самолета стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США.

До этого в Тегеране заявляли, что причиной катастрофы стал технический сбой. На Западе же утверждали, что иранские военные случайно сбили самолет.

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