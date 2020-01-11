Ученые рассказали о 7 преимуществах шоколада для здоровья организма. Не секрет, что это вкусное лакомство делает человека немного счастливее, умнее, энергичнее и помогает жить дольше.

Чтобы достичь этого, необходимо придерживаться двух рекомендаций: речь идет о темном шоколаде с высоким содержанием какао-бобов и употребление его должно быть умеренным. Продукт, если следовать советам невролога Уилла Клоуэра, съеденный в размере одного кусочка за 20 минут до еды, а второго — через 5 минут после приема пищи, снижает аппетит на 50%. У молочной сладости такого эффекта нет: повышая уровень сахара в крови, он усиливает потребность в пище. Стройная фигура позволит не только почувствовать прилив гордости, но и счастья. Хотя на самом деле чувство возникнет благодаря тому, что в черном шоколаде присутствуют компоненты, не позволяющие развитию депрессивного состояния. Исследование, о результатах которого пишет Nature Neuroscience, утверждает, что флаванолы в темном лакомстве препятствуют ослаблению когнитивных функций мозга, которые возникают с возрастом или, например, в результате болезни Альцгеймера. Кроме этого, химическое соединение спасает от солнечных ожогов, хотя и в сочетании с другими мерами предосторожности.

Высокое содержание антиоксидантов делает шоколад самым вкусным лекарством: продукт снижает кровяное давление, улучшает кровоток, тем самым борясь с заболеваниями сердца и сосудов. Здоровый организм полон энергии и сохраняет способность к долгожительству. В рационе Жанны-Луизы Калмен, которая отпраздновала 122-й день рождения, шоколад считался обязательным. Но по слухам, она также любила оливковое масло и каталась на велосипеде — скорее всего, долго прожить ей помог целый комплекс.

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