Иран признал причастность своих военных к катастрофе украинского Boeing 737

11.01.2020, 8:04, Разное

В Тегеране, как передает телеграмм-канал Mash, признали, что украинский Boeing 737 случайно сбили местные военные. Глава МВД Ирана принес извинения родственникам погибших.
Официальные представители страны назвали причиной трагического инцидента с гибелью 176 человек, пребывавших на борту Boeing 737, «человеческий фактор». Уточняется, что украинский самолет был сбит случайно.

Первое время после авиакатастрофы, случившейся в ночь на 8 января, власти Ирана отрицали причастность своих военных к крушению лайнера, заявляя, что причина трагедии кроется в возгорании двигателя.



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