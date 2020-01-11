Сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в манипулировании историей и ее фальсификации. В документе говорится, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

«Сейм Республики Польша отдает дань уважения жертвам нацистско-советского тоталитаризма, желая, чтобы история их мученичества никогда не была сфальсифицирована или не использовалась как инструмент», — указано в резолюции.

В ней также подчеркивается, что к началу войны привела политика «двух тоталитарных держав — нацистской Германии и сталинского Советского Союза, а после заключения пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ написала в своем фейсбуке, что Сейму следует сделать заявление в случае, если польские власти не согласны с решением Нюрнбергского трибунала.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», — считает Захарова.

В конце декабря президент Владимир Путин заявил, что Польша приняла участие в разделе Чехословакии. Кроме того, он назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского. Тогда президент подчеркнул, что Липский пообещал поставить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за идею о высылке евреев в Африку. После этого СМИ сообщили, что глава Польши Анджей Дуда отказался от поездки на Всемирный форум памяти холокоста из-за присутствия Путина на мероприятии.

Источник: Новая газета

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