Трамп не исключил присвоения сирийской нефти

11.01.2020, 7:30, Новости дня

США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», сообщил американский президент Дональд Трамп.

Трамп похвастался тем, что вывел военных США из зоны проведения турецкой операции в Сирии, но оставил «ровно столько сил», чтобы взять под контроль сирийские нефтяные месторождения в регионе.

На вопрос о том, почему бы американцам не присвоить нефть, Трамп ответил: «Может быть, мы сделаем это, может быть, нет». Он не исключил, что США «следует забрать ее», передает ТАСС со ссылкой на Fox News

В октябре Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.

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