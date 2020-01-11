Трамп не исключил присвоения сирийской нефти

США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», сообщил американский президент Дональд Трамп.
Трамп похвастался тем, что вывел военных США из зоны проведения турецкой операции в Сирии, но оставил «ровно столько сил», чтобы взять под контроль сирийские нефтяные месторождения в регионе.
На вопрос о том, почему бы американцам не присвоить нефть, Трамп ответил: «Может быть, мы сделаем это, может быть, нет». Он не исключил, что США «следует забрать ее», передает ТАСС со ссылкой на Fox News
В октябре Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.
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