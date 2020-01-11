Ученые из Подмосковья разработают программу для чтения мыслей

Учёные из Подмосковья намерены разработать специальную программу для чтения мыслей и анализа мозговой активности. Это поможет пациентам после инсульта или с потерей памяти быстрее восстановиться.

Над созданием новой технологии трудятся научные сотрудники МФТИ в Долгопрудном и работники сколковской компании «Нейроассистивные технологии». Они намерены взять за основу наработки японских учёных, которые смогли воспроизвести визуальные представления человека с помощью томографа. В случае с российскими учёными, аппарат будет базироваться на основе электроэнцефалограммы, что существенно повысит мобильность устройства. Он поможет людям после инсульта или полной потери памяти быстрее восстановиться за счёт воспроизведения мыслей человека и картин в его голове. Врачам будет существенно проще понимать, о чём думает пациент и узнаёт ли он окружающих.

Принцип действия нового изобретения основывается на нейросети. Её научат распознавать различные сигналы мозга и рисовать картины на их основе. Первые эксперименты показали перспективность такой технологии. Студентов подключали к аппарату и показывали им разные картинки, включая водопады, лица людей, движущиеся механизмы и абстракции. В это время нейросеть запоминала сигналы мозга и сопоставляла их с картинками.

На втором этапе человеку демонстрировалась картинка, но нейросеть уже не знала о том, что именно показано. На основе прошлых тестов и сигналов мозга алгоритм самостоятельно рисовал картину. Как отметили специалисты, изображения получаются довольно мутными, но общий посыл сохранён верно. В будущем эта технология позволит воспроизводить мысли человека с максимальной детализацией.

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Последнее: Учёные из Подмосковья намерены разработать специальную программу для чтения мыслей и анализа мозговой активности. Это поможет пациентам после инсульта или с потерей памяти быстрее восстановиться. Над созданием новой технологии трудятся научные сотрудники МФТИ в Долгопрудном и работники сколковской компании «Нейроассистивные технологии». Они намерены взять за основу наработки японских учёных, которые смогли воспроизвести визуальные представления человека […]