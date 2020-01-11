Эксперты рассказали о пользе улыбки в жизни человека и окружающих его людей. Позитивный настрой влияет не только на самочувствие человека, но и улучшает работу его мозга.
Доброжелательный и улыбающийся человек в глазах окружающих выглядит гораздо привлекательнее хмурого и сурового мизантропа. А так как социальная адаптация чрезвычайно важна в жизни человека любой профессии, стоит говорить об улыбке как важной составляющей успешной карьеры. Мимические движения мышц лица, как и смех, на самом деле относятся к разряду еще недостаточно изученных. Вполне очевидным является результат такого явления. В какой-то степени улыбка воспринимается другими людьми как символ уверенности, надежности. Скорее всего, они не ошибаются, так как когнитивные функции мозга у тех, кто способен встречать проблемы с улыбкой, достаточно высоки.
Позитивное восприятие мира способно передаваться другим людям и в целом служит спасением от стресса, конфликтов с сопутствующей депрессией. Эффективнее работает иммунная система, выделяются три нейромедиатора: эндорфины, серотонин и обезболивающие вещества, улучшающие общее состояние организма. Поэтому, очевидно, рассматривать искреннюю улыбку необходимо как природный антидепрессант.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эксперты рассказали о пользе улыбки в жизни человека и окружающих его людей. Позитивный настрой влияет не только на самочувствие человека, но и улучшает работу его мозга. Доброжелательный и улыбающийся человек в глазах окружающих выглядит гораздо привлекательнее хмурого и сурового мизантропа. А так как социальная адаптация чрезвычайно важна в жизни человека любой профессии, стоит говорить об […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аналитики назвали лучшие планшеты на Android, iOS и Windows / 16 декабря
- Наглядное пособие о вреде революций / 30 декабря
- «Не оставляет выбора»: Трампа пообещали добить импичментом и переворотом / 5 декабря
- Под Москвой школьник выпал с третьего этажа / 17 декабря
- Новый рекорд на МКС / 3 января
- «Да что ж ты творишь»: жена и дети укатили на лыжах от Павла Воли / 4 января
- «Слава Богу»: неожиданное заявление после смерти Лужкова / 10 декабря
- Рояль в кустах / 9 декабря