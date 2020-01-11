Трамп призвал к торговле с Россией

США должны быть в состоянии торговать с Россией, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

«Думаю, мы можем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Он выразил надежду на то, что США удастся «поладить с Россией после того, как охота на ведьм …закончилась».

Трамп отметил, что американские следователи потратили на «российское дело» 45 млн долларов, но «не нашли ничего».

В этот момент ведущая Fox News задала ему вопрос на другую тему.

Напомним, Трамп часто говорит о своем желании улучшить отношения с Россией. Так, в октябре он заявил, что Соединенные Штаты поладят с Россией, «потому что она умная».





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Последнее: США должны быть в состоянии торговать с Россией, сообщил глава американского государства Дональд Трамп. «Думаю, мы можем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News. Он выразил надежду на то, что США удастся «поладить с Россией после того, как охота на ведьм …закончилась». Трамп отметил, что американские следователи потратили на «российское дело» […]