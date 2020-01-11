Иран признал, что сбил украинский самолет

Иран заявил, что украинский самолет был сбит случайно, сообщают информационные агентства.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ, передает ТАСС.

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