Иран признал, что сбил украинский самолет

11.01.2020, 6:37, Новости дня

Иран заявил, что украинский самолет был сбит случайно, сообщают информационные агентства.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ, передает ТАСС.



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