Мнение: Техническое. 10.01.2020

11.01.2020, 6:25, Разное

В ближайшие 3 недели публикаций будет несколько меньше обычного, так как сегодня начался очередной финал первенства Севастополя по классическим шахматам среди мужчин, где мне предстоит защищать титул действующего чемпиона. Впереди еще 10 партий, которые неизбежно отожрут часть времени (играем по графику понедельник, вторник, четверг, суббота с контролем полтора часа на партию каждому + 30 секунд добавления за сделанный ход), но что делать. Результат и тексты партий выложу в конце января, как закончится турнир.

PS. По прочим шахматным делам. Горячкина проиграла 4-ю партию Цзюй Венцзюнь и теперь отстает в счете. Надеюсь, что Александра сможет переломить неблагоприятное течение матча.

Источник: Colonel Cassad



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