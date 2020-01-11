Психолог Юлия Челышева порекомендовала не выбрасывать елку до конца января

Психолог Юлия Челышева порекомендовала российским гражданам не выбрасывать елку до конца января. Именно постепенный переход от долгожданных праздников к будням позволит избежать стресса.
Съедобную часть украшений, конечно, необходимо снять в первую очередь. Пряники, конфеты, а в некоторых домах сохранилась пришедшая еще из дореволюционных времен традиция вешать яблоки на новогоднее дерево, гораздо интереснее раздать гостям во время самого праздника в качестве призов. А затем постепенно, привлекая в обязательном порядке детей, убирать на хранение игрушки, отключать гирлянды.
В городах, где есть зоопарки, часто звучат призывы не выбрасывать вечнозеленых красавиц просто так. Для животных они станут отличным кормом. В Германии, например, это делают централизованно, оповещая население и собирая уже подготовленные деревья к вывозу.
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