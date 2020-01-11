Британия потребовала от США выдать жену американского дипломата

США направлен официальный запрос об экстрадиции жены американского дипломата Анны Сакулас по делу о ДТП, в котором погиб 19-летний британец, сообщило МВД Великобритании.

Сакулас обвиняется в опасном вождении, повлекшем смерть человека, передает РИА «Новости».

В Госдепе раскритиковали решение Лондона использовать договор об экстрадиции, чтобы «попытаться силой вернуть супругу бывшего дипломата». Американская сторона считает, что такой шаг «создаст в высшей степени беспокоящий прецедент».

Во внешнеполитическом ведомстве США считают, что «с учетом обстоятельств этого дела» британский запрос является «крайне неуместным».

Госдеп заверил, что ищет варианты для движения вперед в этой ситуации, но в вопросе выдачи придерживается прежней позиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как жена сотрудника американской разведки насмерть сбила на автомобиле британского подростка и сбежала в США.

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Последнее: США направлен официальный запрос об экстрадиции жены американского дипломата Анны Сакулас по делу о ДТП, в котором погиб 19-летний британец, сообщило МВД Великобритании. Сакулас обвиняется в опасном вождении, повлекшем смерть человека, передает РИА «Новости». В Госдепе раскритиковали решение Лондона использовать договор об экстрадиции, чтобы «попытаться силой вернуть супругу бывшего дипломата». Американская сторона считает, что такой […]