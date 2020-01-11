Трамп похвалил Елизавету II за безупречное правление

11.01.2020, 5:44, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что британская королева Елизавета II правит безупречно.

По его словам, она «ни разу не сделала ни одной ошибки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Трамп прокомментировал решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от привилегий членов королевской семьи. Президент США назвал это решение «печальным», но отметил, что не желает «влезать во все это дело».

Американский лидер подчеркнул, что «уважает королеву».

«Я думаю, что такого не должно быть», – сказал Трамп.

В июне Елизавета II провела прием Трампа в Букингемском дворце. При этом Трамп не узнал свой же подарок Елизавете II.



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Последнее: Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что британская королева Елизавета II правит безупречно. По его словам, она «ни разу не сделала ни одной ошибки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News. Трамп прокомментировал решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от привилегий членов королевской семьи. Президент США назвал это решение «печальным», но […]

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