Медики назвали требующие срочного обращения к врачу проблемы с горлом

11.01.2020, 5:21, Разное

Медики из Health Line озвучили ряд симптомов в горле, требующих незамедлительного обращения к врачу. Одним из них является острая боль.
По словам специалистов, спровоцирован вирусом дискомфорт чаще всего исчезает через 2-7 дней, хотя иногда человеку нужно принимать лекарства. Существуют ситуации, когда самолечение опасно для здоровья пациента из-за того, что речь идет о более серьезной и даже смертельной болезни. Медики перечислили главные признаки, при появлении которых необходимо обратиться за помощью к врачу. К ним относятся: проблемы с глотанием, острая или длительная боль, скованность шеи. Также место имеют сопутствующие состояния, в том числе сложность при открывании рта, наличие крови в слюне, затруднительное дыхание, прострелы в ухе, температура выше 38-ми градусов и воспаление суставов.

Как отметили медики, вышеназванные симптомы могут свидетельствовать о разных состояниях. Подобные проблемы могут вызвать развитие новообразований в глотке или горле, дискинезии пищевода, тиреомегалии и дегенеративных процессов в ЦНС.



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