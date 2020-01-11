Техас объявил о прекращении расселения беженцев

С 2020 года штат Техас прекращает расселять на своей территории иностранных беженцев, сообщил Госдепу губернатор штата Грег Эбботт.

Эбботт заявил, что Техас принимает больше всех беженцев среди штатов США. С 2002 года здесь разместили 88,3 тыс. беженцев, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Техас намерен направить усилия на поддержку тех, кто уже живет в штате, «включая беженцев, мигрантов и бездомных».

Решение Техаса основано на указе президента США Дональда Трампа.

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