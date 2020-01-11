Мнение: О постоянной и фатальной ошибке выживания в России

Однажды в дождливый день, в непромокаемом плаще и в платочке, королева Елизавета II в сопровождении телохранителя прогуливалась в окрестностях своего замка Балморал. К ним подошли несколько американских туристов. Не узнавшие британскую королеву американцы поинтересовались у «бабушки», местная ли она. Королева ответила, что у неё действительно есть дом неподалёку. Затем туристы спросили, встречалась ли она когда-либо с королевой. «Я – нет. А вот этот полисмен – да», – честно сказала Елизавета, указав на телохранителя Ричарда.

Это не единственный пример того, как в Европе чем человек выше статусом и заслугами, тем скромнее он себя ведёт. Помнится, корреспондент «Правды» Всеволод Овчинников как-то в гостях разговорился с почтенным джентльменом о русской литературе и только прощаясь с хозяевами узнал, что его собеседник, так интересно рассуждавший о творчестве Льва Толстого, был популярным в то время писателем, интервью с которым он добивался несколько месяцев.

И такое поведение не поза, а естество для европейцев. Потому что оно диктуется другими ценностями – не выживания, как в России, а развития Там человеку свойственно показывать себя скромнее, чем он есть, потому что все равны. Никто не лучше, чем он. Он такой же, как все.

А вот при ценностях выживания человек вынужден всё время блефовать. Он должен показывать всем, что он круче, богаче, сильнее, чем на самом деле. Именно поэтому россияне зачастую покупают в кредит максимально дорогой автомобиль, не соответствующий доходам и социальному статусу. Именно поэтому столь величественны любые выезды Владимира Путина и его ближайших чиновников, а равно и патриарха. Это не какой-то особый восточный выпендрёж, а работа системы ценностей: власти точно так же показывают себя более крутыми, чем есть на самом деле, дабы их уважали, а может и боялись. То есть здесь в точности та же самая логика, что и у какого-нибудь кавказца, увешанного роскошными побрякушками, купленными на заёмные #деньги.

Вся эта разница в ценностях проявляется даже в мелочах. Например, по приезду из Европы или Америки я по привычке продолжаю улыбаться каждому встречному и поперечному. В ответ встречаю настороженные взгляды чаще всего. Или мучительный вопрос в глазах: «мы разве знакомы?». Потому что в России принято улыбаться только искренне. Это делают для своих. И приветствуют только «своих», даже хотя бы и шапочно знакомых. А вот в Европе или в США совершенно нормально, встречаясь с незнакомым, улыбнуться ему и поприветствовать, а то и пожелать хорошего дня. И все довольны, потому что в ценностях развития не нужна вот эта система координат «свой-чужой»: там все равны и все свои. А вот ценности выживания заставляют всех делить на своих и чужих. И только своим достаются наши улыбки, остальным – фига с маслом!

Ценности выживания заставляют людей сбиваться в один коллектив-стаю, быть среди своих. И этот коллектив чаще всего весьма сплочённый, а ещё – кому-то противостоящий: самодуру-начальнику, другому коллективу, другой стае и т.п. Такое объединение в борьбе – залог выживания, ведь если что, тебе помогут, тебя защитят. В обмен на некоторую утрату индивидуальности и свободы: в таких коллективах действия индивидуума подчинены интересам своей стаи. А вот для западного человека выживание заключается совсем в другом – в индивидуальном развитии, в опоре на себя и в ответе за себя. Плюс ещё – в эффективной и взаимовыгодной коммуникации с другими, которая… начинается с улыбки.

При этом ценности выживания заставляют топтаться на месте, а ценности развития – двигаться вперёд. К прогрессу и свету. Выйти на более высокий уровень.

Собственно, в таком упорном следовании ценностям выживания и состоит роковая ошибка «выживальщиков». Обменивая свободу на #безопасность, они теряют и то, и другое. А разменивая ресурсы на понты, лишаются возможности нормально жить.

Так может, пришла пора отказаться от ценностей выживания и задуматься о переходе к развитию? Кстати, почему бы не начать улыбаться незнакомцам в качестве первого шага?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Психолог Юлия Челышева порекомендовала российским гражданам не выбрасывать елку до конца января. Именно постепенный переход от долгожданных праздников к будням позволит избежать стресса. Съедобную часть украшений, конечно, необходимо снять в первую очередь. Пряники, конфеты, а в некоторых домах сохранилась пришедшая еще из дореволюционных времен традиция вешать яблоки на новогоднее дерево, гораздо интереснее раздать гостям во […]