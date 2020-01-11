Шиес раздора

Суд потребовал снести городок строителей свалки на Шиесе. Остальное сделает зима — если силовики научатся соблюдать закон.

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными строения, возведенные на станции Шиес инвестором — ООО «Технопарк». Судья Анастасия Филипьева оказалась первым представителем власти, которая услышала доводы жителей Ленского района, который пытаются превратить в самую большую помойку в Европе. И подтвердила своим решением: доводы эти строятся не на эмоциях, а на законе. А ООО «Технопарк» при попустительстве областной власти этот закон нарушило.

Урдомской сельсовет — те самые люди, которые первыми тревогу забили полтора года назад, в июле 2018-го, обнаружив вырубки на Шиесе. Муниципалитет разрешения на рубку не давал — а потому своими силами начал расследование, в ходе которого у одного из появившихся на Шиесе чужаков обнаружилось удостоверение работника департамента ЖКХ и благоустройства г. Москвы.

Областной власти впервые пришлось договариваться с местными — зампред регионального правительства Евгений Фоменко тогда утверждал, что строить будут завод по переработке ТБО из Московской области, завод стройматериалов и производство по глубокой переработке древесины. Череда чиновничьего самозабвенного вранья только начиналась.

На это вранье урдомские депутаты ответили иском в суд. 26 февраля прошлого года они подали в арбитраж заявление против «Технопарка». Дело в том, что, пока власти врали, работа на Шиесе кипела, и шустрые строители ухитрились возвести на землях, даже не выведенных из лесного фонда, общежитие на сваях, ангар для топлива, водозаборные скважины, отгородившись от лишних глаз двухметровым металлическим забором. Еще раз напомню:

де-юре этот забор стоит посреди леса, но когда протестующие попытались его снести как незаконный, были побиты частными охранниками на глазах у полиции.

А потом еще и получили от этой полиции штрафы и аресты.

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44 гектара раздора взяты «Технопарком» в субаренду у РЖД до 2020 года. Условия договора не предусматривают капстроительства. За это и ухватились в Урдоме, когда стало очевидно: сам факт создания полигона и протесты против него власти всех уровней просто игнорируют — на голубом глазу. Дескать, это вам кажется, никакого мусора тут не будет, а все, что производят сотни людей и эшелоны строительной техники, — просто изыскательские работы. Правда, кто-то вырубил гектары леса, но выяснить, кто, полиция не может. А все потому, что увидеть на Шиесе стройплощадку могут только сумасшедшие и фрики, ведь по бумагам не строится там ровным счетом ничего. Хотя одна лишь охрана этого «ничего» обходится инвестору в 60 млн в месяц.

Фото: Георгий Малец — специально для «Новой»

По иску Урдомы суд назначил экспертизу, которая доказала, а точнее, засвидетельствовала очевидное: построенные на Шиесе общежитие, водозаборные скважины и другие объекты связаны единой системой коммуникаций и в комплексе предназначены для обслуживания будущего полигона для московского мусора, поэтому являются капитальными.

Ответчик подал встречный иск к администрации Урдомы с требованием признать построенные у станции Шиес здания и сооружения некапитальными. Но обосновать его не смог.

В итоге состоялось историческое решение суда: теперь «помойщики», как называют строителей в Ленском районе, обязаны в течение месяца самостоятельно снести возведенную инфраструктуру.

А это значит, что рабочие, охрана и Росгвардия, по идее, должны будут покинуть территорию, ведь им просто негде будет жить.

Маловероятно, что они организуют палаточный городок по примеру своих противников — защитников Шиеса. В этом случае начатое судом завершит зима — к весне от стройплощадки ничего не останется, кроме просеки в тайге.

Впрочем, аплодировать изящной победе протестующих, к сожалению, рано. Очевидно, что инвестор, уже вложивший в проект не один миллиард, отказываться от него не собирается. В недавнем интервью губернатор Архангельской области Орлов уже без обиняков подтвердил заинтересованность в проекте. А проблемы подмосковных свалок, которые планировали разгрузить за счет Шиеса, так и не решены. Это значит, стоит ожидать обжалования, процесс затянется надолго — а все это время работы будут продолжаться.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье

Источник: Новая газета

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