Мнение: Украина и «новый шелковый путь»

Читатель «Рупора Тоталитарной Пропаганды» ранее присылавший внутренние документы министерства образования и министерства информации Украины, прислал черновой текст письма, который был направлен китайцам украинским посольством в Пекине.

Посольство Украины в Пекине отмечает, Украина высоко ценит имеющие многолетнюю историю дружбу и стратегические партнерские отношения с Китаем. Украинская сторона выражает глубокую заинтересованность во всестороннем развитии диалога с Китайской Народной Республикой на основе фундаментальных принципов, в частности взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности двух стран. Несмотря на изменения в высшем руководстве государства, ключевые положения его внешнеполитического курса в отношении КНР остаются неизменными. Украинские власти стремятся к сохранению и расширению политического диалога высокого уровня, в том числе путем обмена визитами.

Украина позитивно воспринимает заявления посла Ду Вэя о скорой встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином

Руководство Украины подтверждает актуальность ранее направленных председателю КНР Си Цзиньпину, премьеру государственного совета Китая Ли Кэцяну, председателю постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и министру иностранных дел страны Ван И приглашений посетить Украину с визитами в любое удобное время.

Украина признательна КНР за неизменную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, актуальную прежде всего в контексте развязанной против нее агрессии со стороны Российской Федерации. Для украинской стороны особенно важно, чтобы Китай не признавал незаконную аннексию Крыма и нелегитимный референдум 2014 года, избегал официальных контактов с незаконным правительством временно оккупированного Крыма, воздерживался от участия в связанных с полуостровом экономических и культурных мероприятиях, а также не допускал визитов на оккупированную территорию китайских чиновников и бизнесменов. Киев был бы очень признателен Пекину за дальнейшее соблюдение этих условий в ситуации вокруг Крыма. В рамках реализации политики взаимности в отношения Украины и Китайской Народной Республики, новое руководство Украины готово продолжать поддерживать официальную позицию Китайской Народной Республики по вопросам Тибета, Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района на основе безусловного приоритета вопросов территориальной целостности и суверенности Китайской Народной Республики.

Что касается агрессии Российской Федерации на Донбассе, то она не только подрывает стабильность Украины, но и наносит ущерб экономическим интересам многих стран, в том числе Китая. Продолжающиеся боевые действия делают невозможным полноценное использования логистики и инфраструктуры временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым, поэтому Китайская Народная Республика не может эффективно реализовывать инициативу «Один пояс – один путь» на территории Украины. Также из-за российской агрессии не был реализован ряд совместных украино-китайских крупномасштабных инфраструктурных проектов. При этом Российская Федерация наносит ущерб и собственным интересам, подвергаясь санкционному воздействию мирового сообщества за незаконную оккупацию украинских территорий.

Украина была бы благодарна Китайской Народной Республике, если бы она, используя доступные инструменты, оказала давление на Российскую Федерацию в вопросах прекращения боевых действий и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также возвращения Крыма, присоединившись к коллективным усилиям стран-партнеров по защите территориальной целостности Украины на основе соблюдения норм международного права.

Трансформация государственной власти Украины в результате президентских и парламентских выборов носила мирный и демократический характер, несмотря на попытки России дискредитировать демократические процессы в Украине. Все органы власти полноценно и эффективно функционируют, обеспечивая устойчивое экономическое развитие, соблюдение прав человека, приверженность демократическим принципам и нормам международного права. Украина готова к взаимовыгодному сотрудничеству с иностранными партнерами, прежде всего с Китаем.

В число приоритетных направлений деятельности украинского правительства входит проведение структурных экономических реформ, направленных на активизацию социально-экономического развития государства и привлечение иностранных инвестиций в экономику. Успешный опыт социально-экономических преобразований в Китайской Народной Республике, вызывает большой интерес в Украине, демонстрируя возможности эффективной модернизации общества и государства.

Что касается двустороннего взаимодействия в экономической области, то в Украине ожидают, что Китайская Народная Республика в ближайшее время представит для рассмотрения возможные даты проведения очередного заседания украино-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Украина, уделяя особое внимание участию в реализации инициативы "Один пояс, один путь", готова исполнить важную роль страны, занимающей стратегически выгодное географическое положение и имеющей возможности для производства высококачественной, экологически чистой и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Являясь Житницей Европы и обладая значительным экспортным потенциалом, Украина готова удовлетворить растущие потребности Китая в продовольственных товарах. Для этого необходимо ускорить процедуру выдачи соответствующих разрешений на их поставку на китайский рынок, что может быть достигнуто в рамках работы межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Неотъемлемой составляющей инициативы "Один пояс, один путь" является развитие инфраструктуры участвующих в ней стран. В данном контексте Украина выражает признательность Китайской Народной Республике и китайским компаниям за их участие в реализации ряда инфраструктурных проектов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что потенциал китайских инвестиционных проектов в Украине превышает 10 млрд $. Украинская сторона рассчитывает, что в ближайшем будущем завершится рассмотрение проекта межправительственного соглашения о продвижении сотрудничества в области развития дорожной инфраструктуры.

Украина заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества с Китайской Народной Республикой, успешный опыт и активное развитие которого — наилучшие доказательства высокого уровня взаимного доверия между двумя странами. Руководство Украины обращает особое внимание китайских партнеров на то, что рассчитывает на их решение запустить процесс экспорта военной продукции и комплектующих, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, а также на совместные проекты в оборонной сфере, которые могут быть взаимовыгодными для обеих сторон.

Потенциал двустороннего взаимодействия сохраняется и в области реализации совместных научно-исследовательских и культурно-образовательных проектов. Такая политика соответствовала бы духу стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой.

Судя по упомянутым событиям, письмо было написано в начале-середине осени 2019 и отражает текущие подходы Киева к отношениям с Китаем, а также хотелки связанные с китайскими инвестициями, которые накрылись медным тазом после свержения Януковича (у нас в Крыму, например, накрылся Феодосийский порт, куда китайцы хотели инвестировать до 15 млрд. долларов). Неизвестно, отправлялось ли письмо в таком виде или же в него вносились изменения, тут конечно нужно смотреть оригинальный бланк.

В отношении Крыма, то Китай хоть официально его не признает частью России, китайские подрядчики работали над энергомостом в Крым.

Касательно мечтаний о китайских вооружениях, то они пока что натыкаются на простое желание китайцев скупать украинские технологии и предприятия, чему деятельно мешают американцы.

Само собой, заигрывания с китайскими экономическими проектами вроде «Один пояс – один путь», а также поддержка Украиной внутренней политики Китая по вопросам Тибета, Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района, может не понравится хозяевам в Вашингтоне, так как Китай ясно обозначен как стратегический противник Вашингтона и дифирамбы в адрес успехов китайского экономического строительства и успешных экономических проектов, мягко говоря смахивают на «многовекторность» времен Януковича. Могут и затаить. Плюс далеко не факт, что Китай купится на эту дешевую украинскую лесть.

PS. Как обычно, если у вас есть интересные материалы и документы, можете присылать их на [email protected]

Источник: Colonel Cassad

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