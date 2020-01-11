Мнение: Сообщения из Украины

Глава МИД Украины и руководитель СБУ сделали заявления по поводу самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, причем их заявления отличались друг от друга. Министр иностранных дел Пристайко весьма туманно сообщил, что нет никаких данных ни о чем, включая попадание ракеты или теракт, все версии прорабатываются. СБУ было гораздо конкретнее, сообщив, что остались только две версии произошедшего — ракеты или теракт.

Возможен вариант, в котором начинается торг с Ираном, и результаты расследования в итоге будут определяться его результатами. Цинизм и общество постправды диктуют свои правила — в конце концов, всё уже случилось, убитых не вернуть. А потому нужно извлечь из произошедшего максимум пользы. Политической в том числе. Справедливость на хлеб не намажешь. Украина, как объект мировой политики, права голоса в этом вопросе не имеет. Поэтому крайне нейтральные заявления МИДа и некоторая фронда СБУ. Но решать все равно будут другие, а Украине в конце просто доведут ее точку зрения. Впрочем, список тех, кому нужно будет в итоге принять результаты торговли США и Ирана, довольно обширен, и не все будут покладистыми. Канада, к примеру, довольно жестко придерживается высказанной вчера точки зрения о непреднамеренном пуске ракет. Но это теперь проблема Штатов, как уговорить союзников, если что.

ПС. Иран между тем активно чистит площадку на месте падения самолета, в том числе и бульдозерами.

Источник: Эль Мюрид

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