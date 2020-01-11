Убийца 18-летнего россиянина в США осужден на 100 лет тюрьмы

11.01.2020, 4:37, Новости дня

Суд округа Монтгомери в США приговорил Роджера Гарсию к 100 годам тюрьмы за убийство 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара, сообщают СМИ.

Сообщается, что Гарсия не менее шести раз выстрелил в жертв. Кроме того, он заманивал их на место преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на wtop.com.

Сторона обвинения считает, что в убийстве участвовали также Эдгар Гарсия-Гаона, Рони Гарсия и Хосе Каналес-Янес. При этом, как заявляет прокуратура, стреляли все четверо. В Наджара выстрелили четыре раза, в Зиберова – 10.

Трое из стрелявших ранее были приговорены к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.



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Последнее: Суд округа Монтгомери в США приговорил Роджера Гарсию к 100 годам тюрьмы за убийство 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара, сообщают СМИ. Сообщается, что Гарсия не менее шести раз выстрелил в жертв. Кроме того, он заманивал их на место преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на wtop.com. Сторона обвинения считает, что в […]

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