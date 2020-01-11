Ученые: Китайцы живут дольше из-за научно-технических достижений

Учёные пояснили, что китайцы живут дольше и здоровее всех остальных из-за научно-технических достижений. Новые виды фильтрации вредных выбросов, создание урожайных сортов риса и прогрессивные исследования в медицине способствуют повышению уровня жизни.

Исследователи изучили показатели средней продолжительности жизни граждан Китая и отметили небывалый рост с 35 лет в 1949 году до 77 лет в 2018 году. Это стало возможным благодаря новым изобретениям, которые работают на благо всех граждан. Одним из них является устройство, существенно снижающее количество вредных выбросов в атмосферу. Оно устанавливается на все электростанции и из-за этого воздух в Китае заметно чище, чем в других крупных промышленных городах.

Ещё одним фактором, влияющим на долголетие, является медицина. В этой области учёные из Китая продолжают совершенствоваться и уже ввели в эксплуатацию электростимулятор для мозга собственной разработки. Он существенно дешевле и легче зарубежных аналогов и при этому куда более долговечнее. С его помощью можно полностью избавиться от болезни Паркинсона, чем успешно пользуются многие пациенты по всему миру.

Третья и не менее важная сфера – продукты питания. За последние десятилетия Китай вышел в мировые лидеры по поставке риса. Исследователи из этой страны долго трудились над созданием особого сорта этого продукта, который покажет отличные вкусовые качества и при этом будет хорошо адаптироваться под окружающую среду. В итоге в 2017 году им удалось создать такие семена, которые высаживают повсеместно на всей территории. Вкусовые и полезные свойства этого продукта как у самых дорогих сортов, но при этом он стоит существенно меньше, а его неприхотливость и небывалая урожайность делают этот рис самым востребованным на мировом рынке.

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Последнее: Учёные пояснили, что китайцы живут дольше и здоровее всех остальных из-за научно-технических достижений. Новые виды фильтрации вредных выбросов, создание урожайных сортов риса и прогрессивные исследования в медицине способствуют повышению уровня жизни. Исследователи изучили показатели средней продолжительности жизни граждан Китая и отметили небывалый рост с 35 лет в 1949 году до 77 лет в 2018 году. […]