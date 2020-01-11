Airbus опередила Boeing по поставкам самолетов

Авиастроительная компания Airbus сообщила о рекордном уровне поставок самолетов за год.

За 2019 год Airbus поставила 863 самолета (рост на 8% по сравнению с 2018 годом), передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Boeing с 2012 года всегда опережал Airbus, но в 2019 году поставил лишь 345 самолетов гражданской авиации. В 2018 году показатели Boeing были вдвое выше, чем в 2019 году.

При этом Airbus планировала в 2019 году поставить 880–890 самолетов, но пересмотрела планы из-за сложностей в наращивании производства A321 ACF.

В 2019 году Airbus заключила контракты на поставки 1 тыс. 131 самолетов, подтверждены заказы на 768 самолетов. Сообщается о коммерческом успехе дальнемагистрального самолета A321 XLR.

За 50 лет существования Airbus преодолела условный барьер заказов на 20 тыс. самолетов.

Напомним, после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing 737 ушел с первой строчки рейтинга самых продаваемых в мире самолетов, в конце октября его обошел A320.

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