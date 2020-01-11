Иран допустил украинских экспертов к месту крушения самолета

Иран предоставил экспертам из Украины доступ к бортовым самописцам и месту крушения украинского лайнера, разбившегося 8 января неподалеку от аэропорта Тегерана. Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, его слова передает ТАСС.

В ближайшее время эксперты начнут реконструкцию переговоров. Специалисты из Украины также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана.

По его словам, пока рано делать вывод о том, что самолет был сбит иранской ракетой. Он добавил, что все появившиеся видео, на которых, возможно, запечатлен момент крушения, нуждаются в дополнительной верификации. На данный момент у Киева нет претензий к иранским властям, которые активно сотрудничают с украинской стороной в рамках расследования.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина пока не исключает ни одну из версий о причинах катастрофы, в результате которой погибли 176 человек. По его словам, Украина планирует создать международную коалицию для расследования обстоятельств крушения.

Ранее версию о том, что самолет компании «Международные авиалинии Украины» был случайно сбит ракетой озвучили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также ряд СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, которые утверждали что речь идет о разработанном в РФ зенитно-ракетном комплексе «Тор».

Согласно предварительным результатам расследования, которое проводят иранские специалисты, крушение произошло из-за возгорания двигателя: самолет загорелся еще в воздухе, после чего пытался вернуться обратно в аэропорт. При этом о технических неисправностях пилот после вылета не сообщал.

Иран отрицает, что потерпевший крушение украинский самолет Boeing-737 могла сбить ракета Тегерана. Российские эксперты также скептически относятся версии о случайном попадании ракеты «Тор» в пассажирский самолет. Президент Украины Владимир Зеленский на странице в фейсбуке заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

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Источник: Новая газета

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