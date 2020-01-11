Мнение: Коротко по украинскому «Боингу». 10.01.2020

Коротко по развитию истории с украинским "Боингом".

1. Украина получила от Ирана доступ к "черным ящикам" и другим материалам связанным с катастрофой, включая записи с диспетчерской вышки. Как заявляют на Украине, Иран оказывает содействие в расследовании гибели лайнера, в чем участвуют несколько десятков украинских представителей.

2. Согласно подтвержденной информации, лайнер начал свой последний разворот в попытке вернуться в аэропорт уже после того, как произошла критическая ситуация, которая повлекла за собой гибель лайнера. Что говорит о том, что как минимум после критического момента внутреннего или внешнего характера, самолет еще управлялся и пилоты не погибли мгновенно.

3. Последний сеанс связи украинского "Боинга" с диспетчерами международного аэропорта имама Хомейни не содержал сообщений от пилотов о каких-либо неисправностях на борту. Чрезвычайная ситуация развивалась уже после последнего сеанса связи. Новых контактов с лайнером не было по причине предполагаемого выхода из строя систем связи.

4. Как сообщается, на Украину оказывают серьезное давление с Запада, чтобы она прямо обвинила Иран в гибели украинского "Боинга" не дожидаясь окончания расследования. Украина пока ломается, заявляя, что версия с ракетой рассматривается наряду с другими, но их еще надо проверять. Кроме того относительно "доказательств из соц.сетей" Киев занимает позицию "их еще надо верифицировать" (тот случай, когда укроботы опережают даже официальную украинскую пропаганду). Зеленский и КО прекрасно понимают, что если пойти на поводу у США в текущей ситуации не дожидаясь результатов расследование, это значит пойти на конфликт с Ираном и сесть в ту же шлюпку, в которой уже плавал Порошенко, втягиваясь в конфликты, до которых Украине вообще нет дела.

5. Общую картину катастрофы Иран рассчитывает получить в течение нескольких недель. Версию с ракетой Иран продолжает официально отрицать. На полное расследование отвели до двух лет. Официальную позицию Ирана обещает объявить завтра после заседания многосторонней комиссии с участием иностранных специалистов. Уверен, что если "черные ящики" и другие объективные факты укажут на какую-либо причастность иранских ПВО, то Иран конечно не станет отрицать и займет позицию в духе "Дерьмо случается", что может обойтись ему в необходимость выплат по гражданским искам. Иначе бы он не приглашал иностранных специалистов для расследования — было бы желание что-то скрыть, никого бы не пустили, а все возможные улики зачистили. В общем, подождем еще чуть-чуть.

6. Согласно опубликованным внутренних документам компании Boing, сотрудники корпорации ругали пресловутый Boeing 737 MAX "Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян" и что нормальный сотрудник "Боинга" в такой самолет свою семью не посадит. Также выяснилось, что вместо того, чтобы увеличать время обучения пилотов, Boing наоборот, стремился сократить время их обучения. А помните, когда сгорел "Сухой Супер Джет" в Шереметьево и ругали авиакомпанию за то, что она недостаточно обучает своих пилотов, что сыграло свою роль в роковой ошибке. А тут крупнейший авиастроительный концерн мира делает данную порочную практику основой своей политики. Будут ли его наши либералы обличать, также как гнилую политику отечественной авиакомпании? Ну конечно же нет. "Boing" принес официальные извинения за содержание опубликованных документов. У этих тоже "дерьмо случается".

Источник: Colonel Cassad

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