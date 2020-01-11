Кардиолог Джамал Шаабан перечислил продукты, провоцирующие рак и болезни сердца

Давно известно, что потребляемая человеком пища влияет на состояние его здоровья. Египетский кардиолог Джамал Шаабан назвал продукты, которые провоцируют болезни сердца и даже рак.

Врач решил опубликовать перечень привычных многим «вкусностей», на самом деле потенциально таящих опасность. Ежегодно онкологические заболевания и проблемы с сердцем фиксируются все чаще и нередко приводят к фатальным последствиям. Медик призывает ограничить потребление нездоровых продуктов, например, содержащих сахар. Известно, что именно этот продукт ответственен за накопление лишних килограммов.

Однако не только в этом может заключаться вред сахара: суть в том, что жировые клетки напрямую ответственны за образование злокачественных новообразований. Активность таких клеток приводит также к появлению закупорок коронарных артерий. Онокоопухолевые клетки же усиленно питаются именно сахаром, вызывая к тому же воспаления и нарушая работу сердца. Доктор Шаабан рекомендует отказаться или хотя бы ограничить употребление печенья, пирожных, выпечки и других десертов с сахаром и не менее вредными рафинированными углеводами.

Стоит исключить из рациона и разнообразные фрукты, консервированные в сиропе, а также пищу с пониженным содержанием сахара, поскольку в нее часто добавляют подсластители. Кроме того, советуется воздержаться от потребления обработанных соков, нектаров, и газированных напитков. Вместо них медик советует пить обычную воду, чай или кофе, но без добавления сахара. Если же очень хочется сладкого, лучше заменить его натуральными продуктами.

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