Умер правивший с 1970 года султан Омана

Султан Омана Кабус бен Саид, который руководил страной с 1970 года, скончался в возрасте 79 лет, сообщила канцелярия правителя.

Канцелярия сообщила, что он «был призван к себе Аллахом вечером в пятницу». В стране объявлен трехдневный траур. Пока длится траур, не будут работать общественные и частные учреждения и организации.

Бен Саид не имеет наследников, передает РИА «Новости».

С 2015 года он страдал раком. В последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния, передает ТАСС.

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