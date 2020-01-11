«Отставку» принца Гарри и Меган Маркл объяснили британским расизмом

Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи из-за расизма, который процветает в Великобритании, пишут СМИ.

Известная телеведущая и писатель Афуа Хирш пишет в New York Times (перевод предоставлен «ИноСМИ») напоминает, что в Великобритании Маркл не раз сталкивалась с расизмом.

Так, СМи писали, что она приехала «(почти) прямиком из Комптона», что у нее «экзотичная» ДНК, ее ребенка сравнивали с шимпанзе.

Хирш припомнила историю с «расистским украшением» Мишель Кентской, супруги принца Кентского Майкла.

Маркл досталось даже за любовь к авокадо, а ее «благотворительную кулинарную книгу обвинили в том, что она как-то помогает террористам».

Маркл подвергалась критике за то, что решила выступить в роли приглашенного редактора British Vogue, хотя другие члены королевской семьи в похожих ситуациях получали похвалу СМИ: принц Чарльз, который дважды редактировал Country Life; принца Гарри, который вел программу на Би-би-си; Кейт Миддлтон, которая участвовала в создании Huffington Post.

«В жестком классовом обществе Великобритании все еще существует глубокая корреляция между привилегиями и расой», – сообщила Хирш.

В четверг стало известно о намерении герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

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