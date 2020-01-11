Заявив об отзыве подписи под документами о роспуске УПЦ КП, Филарет еще раз подтвердил, что подписывал их – спикер ПЦУ

Заявив об отзыве своей подписи под решением собора о ликвидации структур Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет подтвердил, что подписывал эти документы. Об этом в Facebook 10 января заявил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий.

«Это заявление только подтверждает, что постановление патриарх Филарет подписывал. И все участники собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно. Более того – заявляя неоднократно, что он с последователями якобы «вышел из ПЦУ», владыка снова и снова подтверждает как и свою принадлежность к ПЦУ, так и действительность постановлений поместного собора УПЦ КП и объединительного собора 15 декабря 2018 года, на основе которых он сам, вместе со всем Киевским патриархатом, стали неотъемлемой частью Православной церкви Украины. Ведь как можно «выйти» – не войдя? А если вошел – то на условиях, определенных собором и уставом церкви, а не собственным воображением или меняющимся настроением», – заявил Евстратий.

Он отметил, что постановление собора не является договором, который можно разорвать.

«Так же само и наследие и имя Киевского патриархата принадлежит поместной церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению», – добавил архиепископ.

Мф 5:37: "Нехай буде слово ваше: так — так; ні — ні, а що зверх цього, те від лукавого."Заява Патріарха Філарета про… Posted by Євстратій Зоря on Reede, 10. jaanuar 2020

10 января 2020 года сайт УПЦ КП сообщил, что Филарет отозвал подпись под принятым 15 декабря 2018 года решением о ликвидации структур УПЦ КП.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В мае 2019 года между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и «всех достижений церковной независимости».

29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал «поместным собором». На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения «ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова».

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

В Едином реестре Минюста указано, что деятельность УПЦ КП (код 22894788) была прекращена 13 декабря 2019 года. УПЦ КП отрицает свою ликвидацию как юридического лица.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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