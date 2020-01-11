Мнение: Одна отрадная деталь про оборону Крыма

Для комплекта, разгорячившись, послушал сегодня еще одно выступление Марка Солонина — про славную историю протекания ВОВ в Крыму (естественно, он это сделал на украинском радио по горячим просьбам граждан Украины). И Марк Семеныч не подкачал! Обрисовал всё любо-дорого. Я слушал — и только диву давался: как же России все время с этим Крымом не везло. Просто какой век ни возьми — все время какие-то позорные страницы русского оружия!

Взять хоть ту же Крымскую войну, окончившуюся позорным фиаско и заключением «похабного мира». Потом в Крыму была дикая для 20 века резня, по сути, пленных офицеров имени Розалии Землячки и Белы Куна — свирепая бессудная расправа с уже побежденными в Гражданской войне. Тьфу, мерзость!

Ну а про приключения Крыма и Севастополя по ходу Великой Отечественной уже Солонин рассказал без прикрас. Вкратце звучало примерно так.

по идее, Крым должен был рассматриваться как важный «непотопляемый авианосец», с которого очень удобно было бы совершать налеты на румынские нефтяные месторождения в Плоешти — причем вроде бы все необходимое для этого в Крыму у Советов имелось: были и самолеты (сотни бомберов и истребителей), и аэродромы, и как бы могучий Черноморский флот… Разбомбить нефтепромыслы и заводы в Плоешти — это значило бы сорвать джек-пот, лишить немецкую армию значительной части топлива, обездвижить танковые армады, рвущиеся к Москве и Ленинграду.

Но нет, ни хрена. По до сих пор невыявленным тщательными российскими историками причинам попыток бомбить румынские нефтепромыслы Крым практически не предпринимал. И вообще первые примерно 4 месяца войны неизвестно чем занимался, вел курортную жизнь. Потом к Перекопу наконец подступили немцы (без танков!), легко прорвали там «укрепленную оборону», имея вдвое меньше (именно МЕНЬШЕ) солдат, перед вторгшимися вся 11 армия вообще разбежалась, и немцы (БЕЗ ТАНКОВ) одним рывком взяли весь Крым, кроме Севаса. Чтобы не потерять уже в 1941 Севастополь, Советы принимают гениальное полководческое решение: сдают без боя Одессу (ее пытаются затопить), а весь Одесский гарнизон перебрасывают в Севас — за счет этого удается кое-как его отстоять (так я узнал, почему никакой «героической обороны Одессы», как я уже смутно не раз слышал, на самом деле не было).

Потом советские высаживали несколько диких десантов на Керченский п-ов зимой (когда мы теряли по 10 тысяч морпехов просто при высадке, еще до всяких боев, от обморожений). Потом немцы, опять-таки имея МЕНЬШЕ и солдат и техники, заново очистили полуостров (то есть все десанты, при всем героизме и диких потерях, заканчивались в итоге ничем). Далее градус маразма крепчает — начинается «оборона Севастополя»: при полном господстве ЧФ на море советские так и не смогли наладить снабжение своей же морской базы по морю! В итоге немцы, опять же практически без танков, понемногу захватывают весь «неприступный укрепрайон» вокруг Севаса, а «защитники Севастополя» оказываются в дурацком положении из-за отсутствия (!) снабжения, у них практически заканчиваются боеприпасы.

Не беда! Советские принимают еще одно гениальное решение: вывезти из Севастополя командный состав с женами и любовницами (500-600 человек) на подлодках, а гарнизон (80-90 тысяч морпехов и пехоты)… просто бросить к чертовой матери. Что и делают: командиры и штабные в полном составе бегут, прикрываясь от обстрела… собственных войск (когда бойцы поняли, что происходит, они обстреляли эвакуирующихся, те едва свалили).

Гарнизон еще пытается как-то сопротивляться, но, поскольку их бросили уже с чистой совестью (то есть перестали даже делать вид, что пытаются снабжать их патронами и продуктами) — сдается в полном составе. «Героическая оборона»! Читай — предательство командования, полная недееспособность флота, беспомощность «защитников». Итог — позорнейшая сдача «цитадели» и 90 тысяч пленных.

И в завершение — обратный пример. В 1944 году, когда непобедимая Красная армия брала Крым обратно, ситуация получилась зеркальной: уже немцы (с частью румын) оказались отрезаны в Крыму от своих, и группировка была побольше — более 150 тысяч человек. Причем, в отличие севастопольцев в 1942, у немцев в 1944 не было практически никакого своего флота на Черном море, да и с авиацией уже были серьезные проблемы. И что ж? Немцы собрали в Черном море почти всё, что более-менее могло плавать — катера, баржи, самоходные понтоны — и поставили задачу вывезти с Крыма основной контингент. Это при том, что все Черное море кишело советскими подводными лодками, в море вроде как господствовал Черноморский Краснознаменный флот, а в небе должно было быть засилье советской авиации.

Несмотря на это, за несколько месяцев разношерстный германский баржевой флот сделал 1300 ходок туда-сюда, и из Крыма вывезли почти 150 тысяч человек — немцев и румын (а наши в Севасе бросили 90 тыс.)

В принципе, все это я уже и раньше слышал и читал. Однако один факт был мне незнаком — и именно он оказался и самым отрадным! Все-таки нашелся, в море всего этого беспросветного ужаса и беспредела, один лучик света, один повод для гордости нашими воинами — спасибо Солонину, что он его озвучил.

Я о мелькнувшем факте, что руководство «обороной Севастополя» смазывало лыжи, уходя на катера и подлодки, будучи под огнем… собственных войск. То есть всю эту поганую шатию наши морпехи, которых тупо бросили подыхать, проводили все-таки не пожеланиями «счастливого пути», а выстрелами вслед. Какие-то, надеюсь, даже попали в цель.

Хоть что-то сделали не как бараны. Слава героям! Интересно, снимут ли хоть когда-нибудь об этом фильм?

Эх…

Источник: Размышления вольного социолога

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