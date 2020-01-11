Пристайко о жертвах катастрофы смолета МАУ: Украинцев, к счастью, только одинадцать. Видео

видео
Видео: Буквы / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Буквы / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- НАБУ сообщило о подозрении в госизмене директору госпредприятия «Безопасность» / 21 декабря
- Ким Чен Ын на белом коне заставил Daily Mail задуматься о политических переменах в КНДР / 5 декабря
- Суд в Москве дал два года колонии экс-депутату Верховной Рады Украины за нападение на посольство РФ / 9 декабря
- В Кремле назвали главную цель переговоров Путина и Зеленского / 9 декабря
- Общество: РФ взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня / 6 января
- Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, хотят арестовать с превышением предельного срока ареста / 9 декабря
- «Схемы» собрали свидетельства возможных тайных встреч Зеленского и Коломойского / 15 декабря
- Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим / 17 декабря