Ученые из Швейцарии создали золото из пластика

Учёные из Швейцарии создали лёгкое 18-каратное золото из пластика. Полученный материал можно обрабатывать теми же способами, что и обычный драгоценный металл.
Новый метод производства золота состоит из нескольких этапов. Сначала учёные создают специальную смесь и при добавлении воды получается дисперсионная эмульсия. Её смешивают с солью для получения пластикового геля. Данное вещество добавляют в спиртовой раствор, и уже под действием высоко давления и тепла оно уплотняется до нужной формы. При этом, как отметили учёные, встроенные в матрицу геля наночастицы золота сохраняют свои свойства и становятся основой нового материала. Таким образом учёные получают 18-каратное лёгкое золото с невидимыми глазу крошечными воздушными карманами.
Эксперты объяснили, что их золото называется лёгким из-за низкой плотности. У чистого драгоценного металла она составляет почти 20 граммов на кубический сантиметр, в то время как у нового изобретения этот показать — всего 1,7 грамма. Несмотря на такие показатели, новинка не требует к себе особого отношения во время обработки и её можно использовать наравне с обычным золотом.
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Последнее: Учёные из Швейцарии создали лёгкое 18-каратное золото из пластика. Полученный материал можно обрабатывать теми же способами, что и обычный драгоценный металл. Новый метод производства золота состоит из нескольких этапов. Сначала учёные создают специальную смесь и при добавлении воды получается дисперсионная эмульсия. Её смешивают с солью для получения пластикового геля. Данное вещество добавляют в спиртовой раствор, […]
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