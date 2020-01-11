Что это было? Чья победа? Кто побежден?

Зрители и ТВ во власти прошлого.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Эта изумительная история случилась в канун Рождества, когда происходят всяческие чудеса. Сборная РФ в финале молодежного чемпионата мира по хоккею проиграла сборной Канады со счетом 3:4, и эту игру транслировал Первый канал. А в то же самое время сборная РФ в финале молодежного ЧМ по хоккею выиграла… у сборной Канады со счетом 5:3, и эту триумфальную игру показал спортивный канал «Матч ТВ».

В соцсетях началось форменное безумие. Зрители, которые смотрели финал по «Матч ТВ», кричали «ура». Зрители, посмотревшие финал по Первому, сокрушались.

Совсем немногие уже в процессе смотрения заподозрили неладное. «Ничего не понимаю. По Первому канадцы в черной форме, а по «Матчу» — в красной. Что происходит?»; «5 минут смотрел трансляцию по «Матч ТВ»: Панарин, Кузнецов, Тарасенко, годы идут, а молодежку тащат все те же. Ну потом увидел, что у российских болельщиц на трибунах старые айфоны, и все встало на свои места», — делились своим недоумением пользователи соцсетей.

Именно так в новогодней «Иронии судьбы» постепенно трезвеет «московский гость» Женя Лукашин: «Зачем вы переставили мебель в моей квартире?» — «Наконец-то вы начинаете прозревать», — с удовлетворением констатирует Надя, предъявляя незваному гостю свой паспорт. «Ну вот же, 3-я улица Строителей, 25, квартира 12, — все еще не сдается тот, но вдруг читает: «Ленинград». И переспрашивает в ужасе: «Ленинград???»

В случае с финальными играми примерно та же история. Первый канал транслировал решающие матчи молодежного ЧМ по хоккею-2020. А «Матч ТВ» поставил параллельно (на ТВ этот прием называется контрпрограммированием) финальную игру «молодежки»-2011. С тех пор состав сборной радикально обновился — парни повзрослели и никак не могли продолжать играть в молодежном ЧМ. Но наивная публика не заподозрила подвоха и смотрела триумфальную игру 2011 года как в первый раз.

«Купились» не только простые зрители. Хоккеист Владимир Тарасенко, участник той сборной, 10 минут смотрел «Матч ТВ» без звука и изумился, только увидев на поле самого себя. Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, также наблюдавший финал по «Матч ТВ», сразу же по окончании игры поздравил молодежную сборную: «Настоящая «Красная машина, новая сборка!!! Молодцы!! Русский характер!» Возликовал и футболист Дмитрий Тарасов: «Пацаны, с победой!»

Вскоре оскорбленные до глубины души болельщики набросились на «Матч ТВ» с обвинениями в манипуляциях и подлоге. Как будто составлявшие сетку программные директора канала могли заранее предугадать исход финального матча-2020 и показом победного финала-2011 постарались смягчить зрителям горечь поражения.

Однако история показательная и даже символичная во многих отношениях. Народ жаждет побед (пусть даже и прошлых). Народ по-прежнему верит телевизору, хотя и смотрит его вполуха и вполглаза, не шибко отличая прошлое от настоящего, в котором, в сущности, за последние как минимум 10 лет мало что изменилось.

Возьмем, к примеру, новогоднее телевидение. В середине 90-х конкуренцию телеканалов в новогоднюю ночь тоже называли чемпионатом по завоеванию зрителей. Что тогда только не придумывали конкуренты: «Старые песни о главном — 1, 2, 3», «Звезды эстрады в опере», «Звезды телеканала НТВ в новогоднем выпуске шоу «В нашу гавань заходили корабли», многочисленные мюзиклы, специально приуроченные к празднику. Потом решили, что лучше старых, но беспроигрышных «Голубых огоньков» все равно ничего не придумаешь. Да и зачем придумывать, если для большинства зрителей новогодний эфир всего лишь фон. С тех пор и повелось, что одни и те же стареющие звезды кочуют с канала на канал, успевая разве что переодеться и чуть изменить репертуар. Народ не бунтует. Знакомые все лица. Иные не только не стареют, а, наоборот, молодеют. Стабильность какая-никакая.

Или вот новогоднее обращение президента Путина к народу.

Как остроумно (и крамольно) заметил Максим Галкин на памятном концерте в Новосибирске, выросло поколение, которое думает, что Путин — это не фамилия, а должность.

Каждый год «мы с друзьями»… нет, не ходим в баню, а за пять минут до наступления Нового года включаем ящик, чтобы что? Чтобы услышать, чего пожелает своему народу президент? Нет, чтобы не прозевать бой курантов. Пока он говорит, люди, уже приняв рюмку-другую за уходящий старый год, готовятся бабахнуть пробками в потолок — до того ли им, чтобы вникать в дежурные, в сущности, слова. Так стоит ли ради этих пяти минут отвлекать человека от дел государственной важности? Можно записать президентское обращение на 5 как минимум, и ровным счетом ничего не изменится. Это год — новый, а президент-то старый, в смысле — вечный, как вечно кино, которое ставят в эфир много лет подряд и которое все равно идет на «ура»: «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы».

Жириновский тоже неувядаем и, как всегда, в своем репертуаре. Тридцать лет без устали эпатирует публику, которая в благодарность за потеху столько же лет голосует за его партию по принципу: пусть от него в политике толку мало, так хоть поржем. В канун Рождества он пошел в народ на Красную площадь, где принялся раздавать деньги и чебуреки.

Народ, давясь, выхватывал тысячные купюры из рук благодетеля и ел с его руки. Благодетель, как ярмарочный зазывала, выкрикивал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы!»

Иные тянулись за второй купюрой, но он строго пресекал рвачество: «Взяли — отходите. Каждому по одной». И ладно б вокруг него сгрудились бомжи или нищие. Нет, среди жаждущих получить денежку на халяву преобладали молодые, хорошо одетые люди, многие с детишками на руках. Все довольны. Все смеются. «Поднимались сотни рук, зрители… видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах тоже не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумленье охватило весь театр…» Трансляция этого «сеанса черной магии» велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в инстаграме.

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Немедленного разоблачения «черной магии» пока не последовало. Разве что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики пообещала после праздников дать оценку действиям лидера ЛДПР. И то лишь в случае, если в комиссию поступят жалобы на его высказывания. А заявлений от тех, кто считает себя пострадавшим, пока не поступало.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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