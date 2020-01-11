США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов

Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, информирует организация.

Указанные средства предлагается взыскать за то, что Boeing, предположительно, установила некачественные детали на 178 самолетов 737 MAX. При этом компания заявляла, что самолеты готовы к сертификации, передает РИА «Новости».

С Boeing уже собираются взыскать 3,9 млн долларов. Новый штраф добавится к первому. Соответствующие письма были направлены компании в начале декабря. Ответ в Boeing должны дать в течение месяца после получения писем.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: самолеты этой модели потерпели крушения в Индонезии и Эфиопии. Кроме того, после этих инцидентов глава Boeing ушел в отставку.

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