Иран 11 января опубликует свою версию крушения самолета МАУ под Тегераном

Иран 11 января обнародует свою версию причин катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом агентству Fars News сказал информированный источник.
На субботу запланирована встреча с представителями иностранных делегаций, и после рассмотрения предварительного отчета будет обнародована главная версия причин крушения, которую рассматривают в Тегеране.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.
Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.
Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.
В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения: теракт и попадание ракеты.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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