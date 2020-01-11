Оппозиция потребовала передать власть в Абхазии парламенту

11.01.2020, 1:26, Новости дня

Парламент Абхазии должен взять всю полноту власти до избрания нового президента страны, сообщил руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.

Хишба, а также один из организаторов митинга Ахра Авидзба подчеркнули, что сейчас именно парламент – «легитимный орган власти в стране», передает ТАСС.

Оппозиция собирается оставаться у захваченного ею здания администрации президента, пока глава государства Рауль Хаджимба не сложит свои полномочия. 

«Боритесь с голодом, с холодом, со сном – мы должны стоять здесь до конца, пока он не подпишет отставку, отсюда уходить никто не должен», – сказал Хишба.

Парламент Абхазии в субботу проведет заседание для обсуждения политической ситуации, сообщил источник в депутатском корпусе Абхазии.

Один из лидеров оппозиции Аслан Бжания заявил, что решение Верховного суда Абхазии об отмене итогов президентских выборов стало «серьезным шагом к преодолению кризиса». По его словам, «в судейском корпусе есть люди, которыми можно гордиться, доверять суду».

Напомним, на фоне беспорядков в стране парламент призвал Хаджимбу к отставке. Верховный суд велел ЦИКу назначить новые выборы президента. В ЦИКе пояснили, что суд отменил итоги выборов, но Хаджимба остается последним законно избранным президентом – он победил и на выборах 2014 года. Поэтому Хаджимба продолжит руководить страной до избрания нового президента. 



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Последнее: Парламент Абхазии должен взять всю полноту власти до избрания нового президента страны, сообщил руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба. Хишба, а также один из организаторов митинга Ахра Авидзба подчеркнули, что сейчас именно парламент – «легитимный орган власти в стране», передает ТАСС. Оппозиция собирается оставаться у захваченного ею здания администрации президента, пока глава государства […]

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