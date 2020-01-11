Японская корпорация Vstone представила робота-младенца Hiro-chan без лица

Японская корпорация Vstone создала робота-младенца Hiro-chan, реагирующего на объятия. Он перестает плакать, когда его берут на руки.

Новая разработка обладает более 100 разными звуками. Тем не менее, ее настроение можно понять лишь на слух, поскольку устройство не имеет лица. Одной из особенностей младенца является та коммуникация, которая осуществляется между людьми. Ее основа – эмоции, ведь искусственный ребенок должен реагировать на чувства человека. Эта способность робота также важна для обучения. Подобные устройства помогают в эмоциональном познавании детей, страдающих аутизмом. Однако существует сложность в выражении эмоций, так как в случае недоработки юзер не сможет ее распознать.

Компания Vstone обошла недочет довольно радикальным методом, не оснастив Hiro-chan лицом. Материалом для издаваемых младенцем звуков стала речь реальных детей. Аппарат может плакать, если его оставить одного, и замолкать, когда его поднимают.

Цена за новинку от японской корпорации составляет чуть больше 3 000 рублей. Как отметили специалисты, девайс предназначен для людей пожилого возраста.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Японская корпорация Vstone создала робота-младенца Hiro-chan, реагирующего на объятия. Он перестает плакать, когда его берут на руки. Новая разработка обладает более 100 разными звуками. Тем не менее, ее настроение можно понять лишь на слух, поскольку устройство не имеет лица. Одной из особенностей младенца является та коммуникация, которая осуществляется между людьми. Ее основа – эмоции, ведь […]