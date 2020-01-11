В штабе ООС уточнилии, что 9 января на Донбассе четверо украинских военных были ранены, а один погиб

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 10 января уточнил потери украинских военнослужащих за 9 января.

Четверо украинских военнослужащих были ранены, один погиб.

«Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского беспилотника вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы», – сообщили в штабе.

Утром 10 января в штабе ООС сообщали об одном погибшем военнослужащем и одном пострадавшем.

За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, склали 5 військовослужбовців. Поранень та… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 10. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 10 января уточнил потери украинских военнослужащих за 9 января. Четверо украинских военнослужащих были ранены, один погиб. «Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского беспилотника вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще […]