Обозреватель Forbes рассказал, что нужно знать для ведения успешного бизнеса в России

Бывший предприниматель, а теперь аналитик Бернар Жомар объяснил Forbes, что для успешного ведения дел в РФ необходимо помнить о её тяжёлом восстановлении после распада СССР и пренебрежении со стороны Запада. Также эксперт отметил приток инвестиций из Франции в российские регионы и предсказал рост экономики страны благодаря развитию сферы потребления.



Reuters

Россия, чей ВВП сравним с Испанией, остаётся сложной военной и космической державой, но в то же время обладает перспективным рынком для европейских инвесторов, пишет Forbes. Бизнес-обозреватель Бернар Жомар объяснил изданию, что нужно принимать во внимание для успешного ведения предпринимательской деятельности в этой стране.

Сперва Жомар напоминает, что после распада СССР для Запада открылось два пути: либо принять Россию в свой круг, включить её в НАТО и начать новый план Маршалла, либо раздробить эту империю и настроить новые республики друг против друга, чтобы они не заводили дружественных отношений с Россией, присоединились к НАТО и изгнали российский флот из Чёрного моря. Со своей стороны целью российских властей было «имитировать Запад» — воображаемый идеал, где правили частная собственность и свобода, религиозная и культурная.

Как рассказывает бывший бизнесмен на страницах французской газеты, в то время бывший Советский Союз потерял свои приграничные «колонии» размером с Европу, а 25 миллионов российских граждан эмигрировали. Затем в 1998 году в РФ появился средний класс, уничтоженный во время финансового кризиса. После него русские, которые считали себя обязанными Западу в благодарность за освобождение от коммунизма, почувствовали себя проигравшими. Хотя реформаторы в Кремле были готовы к либеральным изменениям, страну полностью исключили из международной повестки — этим объясняется, почему сейчас РФ себя чувствует оскорблённой Западом, который не понимает её опасений. Так, она поняла, что с 1990-х набирает силу Китай. Если русские считали, что идеи коммунизма хорошие, а партия — плохая, то китайцы пришли к противоположному выводу: они не хотят влиять или изменять политическую систему мира, а просто стремятся к экономическому доминированию. РФ и Китай дополняют друг друга, и поэтому их сближение было очевидным. Однако этот союз остаётся поверхностным, потому что у Пекина множество территориальных претензий к России.

Совершенно ясно, по мнению обозревателя Forbes, что «младшей сестрой» РФ в Европе является Великобритания и в частности «Москва-на-Темзе». Эта страна предоставляет самый ликвидный рынок и за последние 20 лет приняла большинство российских олигархов, став их офшорной зоной благодаря статусу резидента без места жительства.

Что касается русско-французских взаимоотношений, то они развиваются положительно: во время экономического форума в Санкт-Петербурге Владимир Путин принял у себя на даче в Ново-Огарёве большинство крупных французских инвесторов. Франция насчитывает 1200 компаний в РФ и является главным иностранным инвестором и работодателем в этой стране.



Также в своём интервью Бернар Жомар перечислил ключевые фигуры «путинского клана»: бывший глава РЖД Владимир Лакунин, председатель банка «Россия» и медиа-магнат Юрий Ковальчук, председатель «Роснефти» Игорь Сечин, сын дипломата и советник Антон Вайно, друг детства виолончелист Сергей Ролдугин, а также стратег политического влияния Александр Бортников. Среди франкофилов эксперт назвал сенатора Алексея Пушкова, который хорошо известен в облюбованном русскими аристократами Баррице, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, чья дочь живёт в Париже, и гендиректора АКРА Екатерину Трофимову, учившуюся во Франции.

Издание также приводит советы Жомара, какие города и области в РФ подойдут для строительства зарубежных компаний. Так, В Калугу благодаря активной деятельности губернатора за последние 10 лет пришло свыше ста иностранных проектов, в том числе совместное предприятие Peugeot и Volvo, Volkswagen, Lafarge Holcim, l’Oréal, Total, а также начала развиваться фармацевтическая промышленность. В Саранскую область, которая принимала матчи Чемпионата мира по футболу, инвестировали $500 млн. Наконец, свободный порт Владивостока, самого динамично развивающегося русского города, не перестаёт расширяться: здесь уже сосредоточены 850 компаний, а приток инвестиций составил 17% в 2017 году. Кроме того, чтобы противостоять вездесущему доллару и экстерриториальности американских законов, РФ нашла способ репатриировать российские фонды: в июле 2018 года парламент принял закон о создании двух оффшорных зон на острове Русский около Владивостока и на острове Октябрьский у Калининграда.

В завершение своего анализа бизнес-обозреватель отмечает, что Владимир Путин, без сомнения, является «современным героем», который завоевал невероятную популярность. Он смог вернуть стране, ставшей жертвой «депрессивного нарциссизма», надежду великой нации перед лицом постоянно её оскорбляющего Запада. Также он сумел наладить общественный договор между государством и его гражданами благодаря постоянному росту уровня жизни городского среднего класса, который поддержал его авторитарный режим. Главной слабостью страны, по словам Жомара, продолжает оставаться зависимость от цен на нефть. Промышленность и сервис развиваются с трудом, и правительство вынуждено компенсировать это улучшением инфраструктуры и здравоохранения, однако экономический рост, как предсказывает эксперт, главным образом придёт из потребительской сферы. Сейчас в РФ хорошие показатели экономического роста благодаря макроэкономической стабильности и низкой процентной ставке. «Без всякого сомнения, — пишет Жомара на страницах Forbes, — потребительская сфера станет движущей силой экономики, и поэтому настало время заинтересоваться этой страной, если вы ещё этого не сделали».

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Последнее: Бывший предприниматель, а теперь аналитик Бернар Жомар объяснил Forbes, что для успешного ведения дел в РФ необходимо помнить о её тяжёлом восстановлении после распада СССР и пренебрежении со стороны Запада. Также эксперт отметил приток инвестиций из Франции в российские регионы и предсказал рост экономики страны благодаря развитию сферы потребления. Reuters Россия, чей ВВП сравним с […]