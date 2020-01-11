ЦИК Абхазии обещал в течение пяти дней назначить дату новых выборов

В течение пяти дней ЦИК Абхазии предложит дату новых президентских выборов, сообщил Гиви Габния, который представлял ЦИК в суде.
Габния пояснил, что срок в пять дней указан в «решении суда кассационной инстанции». Как сообщил представитель избирательной комиссии, ЦИК «в течение пяти дней проведет заседание», передает ТАСС.
Напомним, ЦИК считает, что решение о проведении новых выборов в стране было принято в Верховном суде с нарушениями.
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Последнее: В течение пяти дней ЦИК Абхазии предложит дату новых президентских выборов, сообщил Гиви Габния, который представлял ЦИК в суде. Габния пояснил, что срок в пять дней указан в «решении суда кассационной инстанции». Как сообщил представитель избирательной комиссии, ЦИК «в течение пяти дней проведет заседание», передает ТАСС. Напомним, ЦИК считает, что решение о проведении новых выборов […]
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