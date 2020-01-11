США ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний

США ввели новые санкции против Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео 10 января, его заявление обнародовала пресс-служба Госдепа.

«Сегодня США предпринимают ряд действий в ответ на атаки Ирана на силы и интересы США, чтобы лишить иранский режим доходов для проведения своей насильственной внешней политики. Мы будем продолжать привлекать отдельных лиц и организации к ответственности за поддержку многих фронтов террора иранского режима», – заявил он.

Санкции ввдены против восьми высокопоставленных иранских чиновников, в частности –против секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шахмани и начальника полувоенного подразделения Басидж Корпуса стражей исламской революции Голамреза Солеймани.

«Эти люди участвовали в террористических заговорах Ирана и кампаниях беспорядков по всему региону, и они замешаны в недавних убийствах около 1,5 тыс иранцев, протестующих за свободу», – заявил Помпео.

Он отметил, что санкции будут действовать, пока Иран не изменит поведение.

В Минфине США сообщили, что санкции также введены против 17 иранских производителей металлов и горнодобывающих компаний, сети компаний, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах и судна, занимающегося закупкой, продажей и передачей иранской металлопродукции.

«США вводят санкции против высокопоставленных иранских чиновников за их причастность и соучастие в ударах во вторник [7 января]. Мы также определяем крупнейших производителей металлов в Иране и вводим санкции в отношении новых секторов иранской экономики, включая строительство, производство и добычу полезных ископаемых. Эти санкции будут действовать до тех пор, пока режим не прекратит финансирование глобального терроризма и не обязуется никогда не иметь ядерного оружия», – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: США ввели новые санкции против Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео 10 января, его заявление обнародовала пресс-служба Госдепа. «Сегодня США предпринимают ряд действий в ответ на атаки Ирана на силы и интересы США, чтобы лишить иранский режим доходов для проведения своей насильственной внешней политики. Мы будем продолжать привлекать отдельных лиц и организации к ответственности […]