Топ-менеджмент «Нафтогазу», добившийся выплаты «Газпромом» почти $3 млрд, получит 1% от этой суммы – Витренко

11.01.2020, 0:42, Новости дня

Топ-менеджмент «Нафтогазу», который добился от российского «Газпрома» выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премии в размере 1% от этой суммы. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег», – сказал он.

На вопрос, подсчитал ли он уже свою премию, Витренко ответил: «Нет, не считал».

Летом 2018 года наблюдательный совет «Нафтогазу» принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава «Нафтогазу» Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

18 июня 2019 года Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам госкомпаний.

«Главком» со ссылкой на проект финансового плана «Нафтогазу» на 2019 год сообщал, что топ-менеджерам компании в 2019 году планировалось выплатить в среднем по $2,2 млн.

21 декабря в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это. 27 декабря «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд.

В январе 2020 года Коболев заявил, что его компания не будет тратить полученные от «Газпрома» деньги без согласования с Кабинетом Министров Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Топ-менеджмент «Нафтогазу», который добился от российского «Газпрома» выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премии в размере 1% от этой суммы. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко. «По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег», – сказал он. На вопрос, подсчитал ли он […]

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