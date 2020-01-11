СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

11.01.2020, 0:40, Разное

Из центрального аппарата ФСБ уволили 16 сотрудников отдела «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере), которые 19 декабря снимали на камеры телефонов стрельбу на Лубянке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Собеседник Znak.com сообщил о пяти уволенных силовиках. «Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — пояснил источник издания.

По информации «Открытых медиа», из ФСБ уволили больше 15 сотрудников. Издание утверждает, что в основном это были оперативники службы экономической безопасности, им объявили выговоры. Отмечается, что ведомство проводит проверку действий сотрудников из-за того, что нападавшего не могли убить в течение почти часа.

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате двое сотрудников спецслужбы умерли, еще пять человек пострадали. Нападавшего, 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, убили. СК завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства.

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Источник: Новая газета



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