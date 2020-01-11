Роскосмос захотел взыскать с Центра Хруничева 12,8 млрд рублей

Роскосмос планирует взыскать 12,8 млрд рублей с Центра имени Хруничева, свидетельствуют данные Арбитражного суда Москвы.
Иск против центра, который входит в госкорпорацию, подан в пятницу. В Роскосмосе пояснили, что по закону о закупках обязаны «применять санкции за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту».
Суть претензий не сообщается, передает ТАСС.
В декабре эксплуатант российских космодромов подал иск к Центру Хруничева на 754 млн рублей.
Перед этим с центра взыскали более 1,6 млрд рублей по иску ракетно-космического предприятия «Протон – Пермские моторы».
Кроме того, Роскосмос отсудил у Центра Хруничева 3,2 млрд рублей.
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