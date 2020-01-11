Ученые оценили пользу и вред бутылок с посланиями

Американские исследователи изучили пользу и вред от посланий в бутылках. Как оказалось, подобные объекты могут служить хорошим подспорьем для исследователей.

Эксперты одного из научных учреждений Соединенных Штатов рассказали о том, какое значение для науки имеют письма, запечатанные когда-то в бутылках и брошенные в воды Мирового океана. С древних времен подобные объекты использовали не только для коммуникаций. Так, в Древней Греции подобные бутылки выполняли функцию буйков для того, чтобы с их помощью составить карту акватории Средиземного моря. Бутылки, плавая по течению, дают возможность лучше понимать его механизмы. Конечно же, современные исследователи для таких целей задействуют специальные автоматизированные буи.

Однако и послания, запечатанные кем-то в бутылку и брошенные в воду, за сотни километров от места находки также имеют огромное значение для ученых. Часто они стараются связаться с человеком, оправившего по волнам подобное письмо. Так удается уточнить характер и интенсивность течений не только морей, но и рек, из которых бутылки также попадают в океан. А команда американского океанографа Кертиса Эббесмейера провела анализ данных, пересылаемых в почти 1200 бутылках, брошенных в воды побережий Канады и Гренландии в период с 2000 по 2007 год.

Сейчас самой старой найденной бутылкой считается обнаруженная в начале минувшего года на австралийском берегу бутылка с парусника «Паула». Ее возраст составляет 132 года, а брошена в воду она была именно с научной целью в рамках программы по изучению глобальных течений.

Своего рода помощью науке стала и авария торгового судна у японских берегов в 1992 году. Из-за разрушения контейнера в воду попали почти 30 тысяч пластиковых игрушек, утят, лягушек и бобров. Течением их разнесло по всему побережью, с их помощью исследователи анализируют движение пластикового мусора как в Тихом океане, так и в водах Атлантики, изучая взаимодействие двух океанов. С помощью «бутылочных систем» специалисты получают данные не только о течениях и путях перемещения, но и о температурах, солености воды и концентрации кислорода, а также о ветре, и количестве фитопланктона.

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