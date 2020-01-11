Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым

Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева.

Стороны «обсудили общественно-политическую ситуацию» в Абхазии и «пути ее нормализации», передает ТАСС.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба сообщил, что Хаджимба и Нургалиев проанализировали ситуацию, рассмотрели вопрос о необходимости «принять все возможные меры для предотвращения столкновений людей».

«Мы сейчас будем планировать конкретные действия для подразделений, которые будут реализовывать данное решение, чтобы не допустить именно столкновений людей», – сказал Килба.

По его словам, консультации продолжатся в выходные.

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